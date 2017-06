Lemgo. Einmal im Jahr heißt es beim lippischen Traditionsverein Taekwondo Lemgo e. V. – Vater-Kind-Training -, welches mit der letzten Trainingseinheit vor dem Vatertag stattfindet. Unter dem diesjährigen Motto „Outdoor Taekwondo“ erschienen trotz des einiger Maßen unerfreulichen Wetters einige Väter mit ihren Kindern auf dem englischen Sportplatz in Lemgo zum gemeinsamen Vater-Kind-Training, um bei taekwondospezifischen Spielchen ihre Team- und Kooperationsfähigkeit unter Beweis zu stellen.



Neben den körperlichen Geschick, der Ausdauer und der Kondition war auch der Teamgeist der Väter gefragt, welches den Blutdruck und die Emotionen der Kinder bei gemeinsamen Gruppenaktivitäten in die Höhe trieb. Der Spaß und die Freude bei den Kindern und den Vätern standen an diesem Tag im Vordergrund. Zum Abschluss dieser abwechslungsreichen sportlichen Aktivität wurden die Kinder mit etwas zum naschen und leichten Softdrinks und die Väter mit Isotonischen Getränken und Bier belohnt. Gemeinsam sind alle Taekwondo Lemgo.

Der Taekwondo Lemgo ist der erste und bisher einzige Taekwondo Verein in ganz OWL, welcher seit 2013 stetig von der Deutschen Taekwondo Union zertifiziert wurde. www.taekwondo-lemgo.eu.