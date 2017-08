Vom Traktor überrollt

Mann in Detmold/Brokhausen zog sich schwere Verletzungen zu –

Am Montagabend um 20:30 Uhr wurden die Feuerwehr Detmold und der Rettungsdienst mit Notarzt in den Ortsteil Brokausen gerufen. Auf einem Feld an der Brokhauser Straße war ein Mann unter einen fahrenden Traktor geraten und von diesem überrollt worden. Das hauptamtliche Personal und die Löschgruppe Brokhausen unterstützten den Rettungsdienst bei der Rettung und Erstversorgung des Patienten, der anschließend mit schweren Verletzungen in ein Klinikum eingeliefert wurde. Nach etwa einer Stunde konnten alle eingesetzten Kräfte wieder zurück in ihre Standorte fahren.