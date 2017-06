Wettbewerb zum Klimaschutz

„KlimaCut“ geht in die Auswertungsphase –

Lippe. Die Qual der Wahl: Seit Anfang März sind Amateur-Filmer in ganz Lippe fleißig dabei, ihren eigenen Kurzfilm zum Klimaschutz zu drehen – jetzt ist die Frist für die Einsendung abgelaufen und es ist an den fünf Experten aus der Fachjury, die rund 30 eingesendeten Kurzfilme zu bewerten und zu prämieren. „Die große Resonanz beweist, wie wichtig das Thema Klimaschutz schon für unsere Jüngsten ist. Das ist gut, denn wir werden alle an einem Strang ziehen müssen, um unser Ziel zu erreichen: Als Kreis Lippe eine Vorreiterrolle einzunehmen, wenn es um Klimaschutz geht“, freut sich Landrat Dr. Axel Lehmann. Und Projektkoordinator Tobias Priß und Masterplan-Managerin Laura Schuster sind sich einig: „Manche Wettbewerbsbeiträge kamen von Einzelpersonen, für andere Kurzfilme haben ganze Schulklassen zusammen gearbeitet: Das zeigt auch, wie vielfältig das Thema ist und dass man sich auf sehr unterschiedliche Weise damit auseinandersetzen kann. Wir sind jetzt sehr gespannt darauf, wie die Nachwuchsregisseure das Thema Klimaschutz in ihren Filmen umgesetzt haben.“

Die Fachjury wird nun gewissenhaft jeden eingesendeten Beitrag prüfen und bewerten. Es werden jeweils vier Preise in zwei Alterskategorien ausgelobt, die abschließende Preisverleihung mit der Vorführung der prämierten Kurzfilme soll am Freitag, 7. Juli, in der Filmwelt Lage stattfinden.

Weitere Informationen zum Filmwettbewerb sowie zum Thema Klimaschutz in Lippe gibt es im Internet unter www.klimapakt-lippe.de sowie unter www.zukunftskonzept-lippe.de/leitziel-10.