Asemissen (VaSt). Nachdem der TuS Asemissen am vorletzten Spieltag eine schwere 1:8-Heimniederlage gegen das Top Team vom FC Kaunitz hinnehmen musste, musste der TuS nun zum Auswärtsspiel zu SuK Canlar nach Bielefeld reisen. Trotz einer Partie auf Augenhöhe konnten die Asemissener auch in diesem Spiel nicht punkten und fuhren mit einer 1:2-Niederlage nach Hause.

Bereits in der 15. Spielminute klingelte es im Kasten des TuS als Canlars Atilla Mert zum 1:0 für die Gastgeber traf. In der 39. Minute konnte dann Oliver Düding den 1:1 Ausgleich für Asemissen erzielen und den Pausenstand markieren, als er einen Strafstoß sicher verwandelte und sein Team damit im Spiel hielt.

In der zweiten Halbzeit konnte Serdar Meral in der 67. Minute den Bielefelder Siegtreffer erzielen. „Kaunitz hat uns in der Woche zuvor auseinander gespielt, die waren ein bis zwei Klassen besser. Die waren uns in allen Belangen überlegen. Das war an diesem Sonntag nicht so. Das war eine Mannschaft auf Augenhöhe und denen haben wir es dann auch noch zu einfach gemacht. Da müssen wir einfach wieder etwas cleverer werden“, kommentierte TuS-Trainer Matthias Düding die Partie.

Der nächste Spieltag:

Harter Brocken wartet

Auch die nächste Partie wird wieder ein harter Brocken für den TuS Asemissen. Zuhause geht es am Sonntag gegen den SC Bielefeld 04/26. Der SCB steht momentan auf dem vierten Tabellenplatz und konnte in dieser Saison bereits sieben Siege einfahren. Mit 22 Punkten auf dem Konto hält der SCB zudem auch noch Anschluss an die Tabellenspitze, so hat Ligaprimus VfR Wellensiek nur vier Punkte Vorsprung auf die Bielefelder. Um diesen Anschluss nicht zu verlieren, muss der SCB in Asemissen Punkten und wird den Gastgebern sicherlich nichts schenken. Es wird wohl eine sehr schwere Aufgabe für Matthias Düding und seine Mannschaft einen Punkt in Asemissen zu behalten.

Der insider-Tipp: Es muss viel an diesem Tag beim Düding-Team zusammen passen, das nur dann gegen die bärenstarken Bielefelder punkten kann.