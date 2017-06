Zweite Runde!

Erneutes Fotoshooting für Lemgoer Wimmelbild am Samstag von 14 bis 16 Uhr im Ballhauskeller am Marktplatz –

Lemgo. Wer das Fotoshooting auf dem Marktplatz für das Wimmelbild des Lemgoer Bildakrobaten Merten Kunisch am Pfingstsamstag verpasst hat, bekommt nun noch eine Chance: An diesem Samstag, den 10. Juni, besteht erneut die Möglichkeit, Teil der Benefiz-Aktion zugunsten des Kinderschutzbunds Lemgo zu werden. Von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr kann man sich im Ballhauskeller, Markplatz 3, für das Wimmelbild ablichten lassen. Kostüme und Requisiten sind dabei ausdrücklich erlaubt. Fast 200 Lemgoerinnen und Lemgoer waren letzten Samstag bereits dem Aufruf Kunischs gefolgt.

Zum Hintergrund: Kunisch möchte möglichst viele Interessierte fotografieren, um anschließend per Bildbearbeitung ein „Wimmelbild“ des Rathauses zu erstellen. Dieses einzigartige Bild wird anschließend als Poster für 8€ zu erwerben sein und der Reinerlös an den Kinderschutzbund gespendet. Verkaufsstellen werden die Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Lemgo, Strohmeier Medien, Lemgo Marketing und Buchhandlung Pegasus sein.

Für das Fotografieren von Kindern müssen ihre Erziehungsberechtigten eine Einverständniserklärung (vor Ort erhältlich) unterschreiben.Weitere Informationen gibt es unter http://bildakrobat.de/wimmelfotos/